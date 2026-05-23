مدير مدرسة ثانوي يوزع شوكولاته علي الطالبات عقب انتهاء امتحانات نهاية العام.. صور

شهدت مدرسة الثانوية بنات بقرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، لفتة طيبة من مديرها عقب انتهاء الامتحانات قام بتوزيع الشيكولاتة على الطالبات.

​وقام صادق عتيم، مدير المدرسة، بتوزيع الشوكولاتة على الطالبات فور خروجهن من اللجان بعد انتهاء الاختبارات، لتبديل قلق الامتحانات بابتسامة وفرحة.

جاء ذلك لترك بصمة فرح وأثرًا طيبًا لا يُنسى في نفوس بناتها الطالبات.

​وتوجه اولياء الأمور بالشكر الي صادق عتيم مدير المدرسة ولإدارة المدرسة بالكامل على الرقي في التعامل٫ مؤكدين إن القيادة ليست مجرد إدارة، بل هي أبوة، واحتواء، وجبر للخواطر.

​وسادت حالة من الفرحة بين الطالبات لانتهاء العام الدراسي الحالي وبدء إجازة نهاية العام استعدادا لمرحلة جديدة أخري بالثانوية العامة.