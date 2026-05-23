مي عمر تبهر متابعيها بأناقتها ..شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة مي عمر خلال مشاركتها في العرض الخاص لـ 7Dogs مساء أمس.

إطلالة مي عمر

جذبت مي عمر الأنظار حول أناقتها في أحدث ظهور، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.