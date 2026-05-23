مدبولي يفتتح مجمع عيادات روز اليوسف بالجيزة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الي مجمع عيادات روز اليوسف التابعة لتأمين الصحي بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وافتتح رئيس الوزراء مجمع العيادات واستمع لشرح حول مجمع العيادات والأقسام المتواجده به وعدد العيادات التي شملت الأطفال والنساء والأنف والأذن والعظام والباطنة والبصريات.

ومن المقرر ان يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد مجمع مدارس بالجيزة.

كما سيتفقد ويفتتح عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الجيزة ويرافقه وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ومحافظ الجيزة .