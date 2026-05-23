قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع وزير الخارجية الإيراني؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم "السبت".

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

ونوه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةالقطري بأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.