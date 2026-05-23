انتهاء أكثر من 50٪ من أعمال التطوير منطقة السيدة نفيسة ببورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير الشامل بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، والتي تشمل تطوير 18 عمارة سكنية كمرحلة أولى، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 50٪ من الأعمال بالمنطقة، والتي تتضمن دهان واجهات العمارات السكنية، ورفع كفاءة النوازل وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير الطرق الداخلية ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال التجميل والتشجير والتوسع في المساحات الخضراء بالمنطقة، موجها بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل العمل، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات.