كاف يعلن طاقم تحكيم مواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا للناشئين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة منتخب مصر للناشئين أمام كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في المغرب.

وأسند “كاف” إدارة اللقاء إلى الحكم البوروندي رودريج بيجيريمانا، ويعاونه مواطنه ندوايو هيرفي كمساعد أول، بينما يتواجد ميلاديرا لارنيون من مدغشقر كمساعد ثانٍ، وتشارك الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا كحكم رابع.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الأحد 24 مايو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد السادس بالمغرب.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل طرف لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما نجحا بالفعل في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقبلة.