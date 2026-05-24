بدء الإجراءات التنفيذية لطرح تقسيمات سكنية جديدة لأهالي قرية بغداد بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح تقسيمات أراضٍ سكنية جديدة لأهالي قرية بغداد التابعة للمركز، بإجمالي مساحة تُقدَّر بنحو 79 ألف متر مربع، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع العمراني وتوفير أراضٍ مناسبة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الريفية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي المخصصة للبناء، خاصة مع التوسع السكاني الذي تشهده القرى خلال السنوات الأخيرة.

بدء طرح الأراضي وفقا للاجراءات المنظمة للعمل

ويشمل المشروع إعداد التقسيمات الهندسية والمخططات التنظيمية للموقع، إلى جانب مراجعة المرافق والخدمات الأساسية المرتبطة بالمنطقة، تمهيدًا لطرح الأراضي للمواطنين وفق إجراءات قانونية وتنظيمية واضحة، بما يساهم في دعم خطط التنمية العمرانية بمركز باريس والقرى التابعة له.

تقسيمات الأراضي تدعم توفير سكن لشباب الخريجين

وتسعى المحافظة من خلال هذا الطرح إلى الحد من البناء العشوائي وتوفير مجتمعات عمرانية مخططة تتوافر بها الخدمات الأساسية، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي للأسر والشباب الراغبين في إقامة مساكن خاصة بهم داخل قراهم، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق العامة، بما يحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية والنائية.