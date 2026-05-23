صحة الإسكندرية: تكثيف المرور على المنشآت الطبية ومتابعة الخدمات استعداداً لعيد الأضحى

تفقدت وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية الدكتورة حنان أنور، عددا من المنشآت التابعة لمنطقة المنتزه الطبية، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استهلت وكيل المديرية جولتها بالمرور على "مركز طب أسرة العمراوي"، حيث تفقدت عددًا من الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، شملت عيادة الدعم النفسي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وغرفة الألف الذهبية، وعيادة تشجيع الرضاعة الطبيعية، إلى جانب متابعة منظومة صرف الألبان الصناعية وآلية العمل داخل الصيدلية، والتأكد من انتظام العمل ودقة التسجيل وحسن تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تابعت أعمال لجنة استحقاق نفقة الدولة واللجنة الثلاثية، وناقشت مديرة الوحدة بشأن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل المنشأة بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنظمة.

كما قامت بالمرور على "وحدة المنتزه الريفية"، لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وانتظام.

وتابعت الجولة بالمرور على "مستشفى صدر المعمورة"، وتم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ومراجعة مدى توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة خطة تأمين المستشفى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وجداول النوبتجيات وتواجد الأطباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة على مدار الساعة خلال فترة إجازة العيد.

ويأتي هذا ضمن تكليفات وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، بأهمية المتابعة المستمرة ومراجعة الانضباط الإداري بالوحدات الصحية والمستشفيات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.