30 شخصا.. القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان

شهد طريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان، وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب مما أسفر عن إصابة 30 شخص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث التصادم بين أتوبيسين على طريق أبو سمبل مما أسفر عن إصابة 30 شخصًا ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلي مكان الواقعة وذلك لإجراء التحريات الأولية ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية للطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة .