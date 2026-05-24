تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض.. واتحاد المنتجين: الأسعار انخفضت 25%

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع زيادة الإنتاج واستقرار مدخلات الصناعة، في خطوة اعتبرها منتجو الدواجن مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق وتحقيق وفرة في المعروض، رغم التحديات التي تواجه المنتجين بسبب انخفاض الأسعار إلى ما دون تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال 4 أسابيع

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الأسابيع الأربعة الماضية نتيجة زيادة الإنتاج.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة مع الإعلامي Amr Adeeb في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، ليصل سعر الطبق داخل المزرعة إلى نحو 75 جنيهًا، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج.

أسباب تراجع الأسعار وزيادة المعروض

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن زيادة الإنتاج بنسبة 20-25% جاءت نتيجة انتظام حلقات الجدود والأمهات، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وسعر الصرف، وهو ما ساهم في زيادة المعروض داخل الأسواق.

وأضاف: «البيض كان وصل لـ155 جنيهًا السنة اللي فاتت، والنهاردة نازل تحت التكلفة، وبنفتح باب التصدير لامتصاص الفائض وضمان استمرار المنتج».

الدواجن مصدر البروتين الأساسي للمصريين

وشدد الزيني على أن الدواجن تمثل مصدر البروتين الأساسي لمعظم الأسر المصرية، مؤكدًا أن قطاع الدواجن نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض يسمح بالتصدير، بما يدعم توفير العملة الصعبة.

مطالب بتخزين الفائض بدلًا من الاستيراد

وطالب نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن هيئة السلع التموينية بضرورة التدخل لتخزين الفائض المحلي من البيض والدواجن، بدلًا من اللجوء إلى الاستيراد، للاستفادة منه في أوقات الأزمات وضمان استقرار الأسعار مستقبلاً.

شهدت أسعار الدواجن والبيض خلال العام الماضي ارتفاعات قياسية بسبب زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بالتزامن مع اضطرابات سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع تحسن وفرة الإنتاج واستقرار الأسواق.

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

