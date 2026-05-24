أحمد مجاهد: لا أمتلك أي صلاحيات داخل اتحاد الكرة منذ 2022

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لإدارة اتحاد الكرة، أنه ابتعد عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية بشكل متعمد، بسبب رفضه الدخول في جدال أو أزمات لا تستحق الحديث عنها.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك بعض الأشخاص لا يتقبلون الانتقادات أو الحديث عن الأخطاء، مشيرًا إلى أنه يتعجب من الاتهامات التي يتم توجيهها له بشأن التدخل في إدارة لجنة الحكام أو اتخاذ قرارات داخل اتحاد الكرة.

وشدد مجاهد على أنه لا يمتلك أي صلاحيات رسمية داخل اتحاد الكرة منذ رحيله عام 2022، موضحًا أنه لم يحضر أي اجتماعات لمجلس الإدارة منذ ذلك الوقت، كما أنه لم يكن صاحب قرار في لائحة الاتحاد.

وأضاف أن بعض الأندية تستعين به للحصول على استشارات تتعلق بكرة القدم بشكل عام، مؤكدًا أن مساعدة اتحاد الكرة واجب عليه باعتباره “ابن الاتحاد”، على حد وصفه.

وكشف مجاهد عن استمرار تواصله مع هاني أبوريدة بشكل دائم، مؤكدًا أن رئيس اتحاد الكرة الحالي اختار قائمته بالكامل، بينما اقترح هو فقط بعض الأسماء للانضمام إليها.

وأشار مجاهد إلى أنه فكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، لكن وجود هاني أبوريدة غيّر موقفه، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يطلب التواجد ضمن المجلس الحالي.