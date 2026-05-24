الأعلى للإعلام: إعلاميون من 15 دولة إفريقية ينهون دورة الكوادر التدريبية بمقر المجلس

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لكوادر الإعلاميين الأفارقة، والتي أقيمت بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بحضور السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والمستشارة ريم هندي عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأستاذة أمال عبدالمطلب مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية، إلى جانب عدد من سفراء الدول الإفريقية المشاركة.

وشهدت الدورة مشاركة 15 إعلاميًا يمثلون دول بنين، غينيا كوناكري، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، مالي، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، كينيا، جنوب إفريقيا، أوغندا، جيبوتي، نيجيريا، رواندا، والصومال.

وأكد السفير وائل النجار، على أهمية هذه الدورات في بناء قدرات أبناء القارة الإفريقية، ونقل المعرفة، وتشكيل وعي إيجابي لدى الشباب، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وسرعة تداول المعلومات والأخبار. كما أكد استعداد وزارة الخارجية لتقديم المزيد من الدعم، وزيادة عدد المنح المخصصة للإعلاميين الأفارقة، بما يعينهم على أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة.

فيما أكدت المستشارة ريم هندي، حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح هذه المبادرات التدريبية، بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وعبّر المشاركون في الدورة عن تقديرهم للدولة المصرية لما وفرته لهم من فرصة متميزة للتدريب والتبادل المعرفي، مؤكدين أن التجربة لم تقتصر على تبادل الخبرات المهنية فحسب، بل عكست أيضًا عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعوب الإفريقية.

وامتدت فعاليات الدورة على مدار أسبوعين، وتضمنت عددًا من الورش والجلسات المتخصصة التي تناولت موضوعات حروب الجيلين الرابع والخامس، ومهارات التواصل، وإدارة غرف الأخبار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

كما شمل البرنامج زيارة إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حيث دار حوار موسع حول التعايش المشترك، وحقوق الإنسان، ودور الإعلام في نشر الوعي وترسيخ خطاب الاعتدال ومواجهة التطرف، ”، إلى جانب زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الوفد المشارك في لقاء مفتوح.

وتضمن البرنامج التدريبي أيضًا عددًا من الزيارات الميدانية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وقناة القاهرة الإخبارية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجريدة “اليوم السابع.

وفي إطار التعرف على المعالم الحضارية والثقافية المصرية، زار الوفد المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات، وبانوراما حرب أكتوبر، ومكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، والمتحف اليوناني الروماني، وجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث التقى المشاركون بالدكتور تييري فيرديل المدير التنفيذي للجامعة.

واختُتم البرنامج بعدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، كان من بينها سهرة نيلية عكست روح الود والتقارب بين المشاركين والدولة المضيفة.

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
محافظ الشرقية
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
