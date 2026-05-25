رحلة في عالم الكائنات ورشة تفاعلية بمتحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان“رحلة في عالم الكائنات.. من الماضي إلى اليوم”، استهدفت الورشة تعريف الأطفال بعالم الكائنات الحية التي عرفها المصري القديم، من خلال جولة تفاعلية داخل قاعات العرض، وأنشطة تعليمية مبسطة تساعد على تنمية الملاحظة والتفكير البيئي لدى الأطفال.

متحف شرم الشيخ

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة تضمنت، التعرف على بيئات الكائنات المختلفة، بالإضافة إلى أنشطة تلوين ومطابقة تفاعلية، وتنفيذ سلاسل غذائية مبسطة لفهم الترابط بين الكائنات الحية.

أشارت إلى احتواء الورشة التفاعلية مناقشات حول أهمية الحفاظ على البيئة والتوازن الطبيعي.



ويأتي ذلك في إطار حرص متحف شرم الشيخ على تقديم برامج تعليمية وتفاعلية تسهم في تنمية الوعي البيئي والثقافي لدى النشء.

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.