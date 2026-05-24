غارات إسرائيلية جديد على جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوب لبنان والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط إصابات.

ومنذ قليل ؛ أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قوّة إسرائيلية متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة جنوبي لبنان، بمحلّقة انقضاضية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الأحد 24 مايو 2026 قوّة إسرائيلية متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه خلال 15 شهراً تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ؛ فيما كانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه.

وقال قاسم: نحن لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله.

وأضاف قاسم: توالت التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصلت في 2 آذار 2026 إلى تجريم المقاومة.

وواصل: أدعو الحكومة اللبنانية إلى أن تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق المقاومة لتكون إلى جانب شعبها.