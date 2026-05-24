11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، أن الغارة التي شنّتها القوات الإسرائيلية على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية جنوب لبنان، أسفرت عن مجزرة مروعة بلغت حصيلتها النهائية 11 شهيدًا، من بينهم طفل و6 سيدات، إضافة إلى إصابة 9 أشخاص بجراح، بينهم 4 أطفال وسيدة.

وذكر المركز، في بيان صحفي، مساء اليوم/ الأحد/، أن فرق الإسعاف والطوارئ عملت على نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفيات القريبة، فيما تواصل الجهات المختصة رفع الأنقاض وتقييم حجم الأضرار التي خلّفها الاستهداف في البلدة.

وأثارت المجزرة حالة من الحزن والغضب في المنطقة، وسط إدانات واسعة لاستهداف المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.