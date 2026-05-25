مدرب حراس مرمى الزمالك: نمتلك مجموعة مميزة من الحراس على أعلى مستوى

أكد سمير عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم يحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية، وأن الفريق نجح في تحقيق اللقب بفضل العمل الجماعي والاستقرار الفني داخل الفريق.

وأوضح سمير عبد الله، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، أنه يوجه الشكر إلى معتمد جمال، على دعمه وتواجده داخل الجهاز الفني، مؤكدًا أن الأخير رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من أحد الأندية الليبية قبل قيادة الفريق، من أجل تلبية نداء نادي الزمالك .

وأضاف مدرب حراس مرمى الزمالك أن جون إدوارد هو صاحب فكرة تواجد مدربين لحراس المرمى داخل الفريق، وهي الفكرة التي ساهمت في تطوير مستوى الحراس بشكل كبير، مشددًا على أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من حراس المرمى على أعلى مستوى فني، وهو ما انعكس على أداء الفريق طوال الموسم.