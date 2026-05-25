حملة لمكافحة بؤر الناموس والحشرات الناقلة للأمراض بمدينة نويبع

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حملة " الإصلاح البيئي" لمكافحة بؤر الناموس والحشرات الناقلة للأمراض، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من كثرة وانتشار الناموس.

قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى تدبير كميات المبيدات اللازمة لعملية التطهير، وكذا السيارة وماكينة الرش، والأفراد المدربين، وإطلاق الحملة اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن خطة العمل تتضمن رش شوارع المدينة والقرى والوديان، وأيضًا بحيرات الأكسدة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، نه جرى التنسيق مع رؤساء والأحياء والقرى بضرورة التنسيق مع الإدارة الصحية لشن حملات يومية ومساءً، وتوفير سيارات محملة بجهاز "التيفا" المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين إضافة إلى ردم البرك والتجمعات المائية التي تعد بيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، للحد من انتشار الأمراض التي تسببها تلك الحشرات.

وأكد أنه جرى التأكيد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر البعوض والحشرات.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين المساهمة الإيجابية في الحملة من خلال الإبلاغ عن أماكن المياه الراكدة لإرسال الصورة لصفحة الوحدة المحلية.