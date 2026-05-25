74.7 سنة العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر عام 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين الموافق 25/ 5 / 2026 بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمي " من أجل تنمية صحة المرأة " حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة.

وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية في كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.



وفي إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق المرأة والارتقاء بجودة حياتها، يواكب العالم الاحتفال باليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، باعتباره مناسبة دولية للتأكيد على أن صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً. وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان حصول المرأة على خدمات صحية متكاملة وآمنة في مختلف مراحل العمر، انطلاقاً من كون الاستثمار في صحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة والمجتمع بأكمله.

وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في دعم صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث أصبحت قضايا المرأة وتمكينها الصحي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المبادرات الصحية، وتحسين خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية والعلاجية، بما يسهم في تعزيز مؤشرات الصحة العامة ورفع جودة الحياة للمرأة المصرية.

ويأتي احتفال هذا العام ليؤكد استمرار جهود الدولة نحو بناء منظومة صحية أكثر شمولاً واستدامة، تتوافق مع مستهدفات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يضمن للمرأة المصرية حياة صحية كريمة وآمنة، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.



ومن أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2025 ) ـ الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان مايلى:



2.7 طفل معدل الانجاب الإجمالي لكل امرأة على مستوى العالم .



74 العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم.



62٪ نسب السيدات المتزوجات أو المرتبطات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة .



60٪ نسب السيدات المتزوجات أو المرتبطات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة .



11٪ نسب السيدات المتزوجات أو المرتبطات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة .

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ما يلى



العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 74.7 سنة عام 2026 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية (2022ـ 2072).



توقع البقاء هو المتوسط التقديري لعدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد.



معدل الإنـجاب الكلي لعام 2025



بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 .

وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).





وفيات الإناث



نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض على النحو التالي:



أمراض الجهاز الهضمي



انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي(2017، 2024) حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفـضـت إلى 3.3٪ عام 2024.



أمراض الجهاز العصبى



انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز العصبى من 1.0 ٪ عام 2017 إلى 0.2٪ عام 2024.



أمراض الجهاز التناسلى



انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التناسلى من 4.0 ٪ عام 2017 إلى 3.1 ٪ عام 2024.



وفيات الأمهات



إنخفض معدل وفيات الأمهات من 43.6 سيدة لكل 100ألف مولود حـــي عام 2017 إلى 41 سيدة عام 2023.

• يعرف هذا المعدل بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوماً التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حي داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021

74.6% نسب السيدات المتزوجات حاليا في الفئة العمرية (15-49) سنة تلقين أول رعاية ما بعد الولادة على يد طبيب .

97% نسبة السيدات اللاتي حصلن على الرعاية الصحية خلال فترة الحمل على يد طبيب .

77% من السيدات المتزوجات حاليا في الفئة العمرية (15-49) يعتمدن على إطالة فترة الرضاعة كوسيلة لتنظيم الاسرة.

69.8% نسبة السيدات المتزوجات حالياً فى الفئة العمرية (15-49) اللاتى يستخدمن أي وسيلة حديثة في الوجه البحرى مقارنة بمثيلها في الوجه القبلى 57.8% .

أهم المبادرات الرئاسية الحديثة الخاصة بصحة المرأة المصرية حتى إبريل 2026:

" مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة :

- تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي التي تمثل 35% من الإصابات السرطانية لدى المرأة المصرية بداية من سن (18 عاماً) وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2018، حيث بلغت حالات الإصابة بسرطان الثدى نحو (38.112 حالة) .

مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" :

- تهدف هذه المبادرة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المنتقلة من الأم للجنين وذلك من خلال فحص من (2 : 2.5 مليون سيدة حامل سنوياً) للكشف المبكر للأمراض المعدية (مثل فيروس نقص المناعة البشري، والزهري، وفيروس B.)، حيث بلغ إجمالي الفحص (3.88 مليون سيدة) للسيدات الحوامل مصريات أو غير مصريات.

مبادرة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" :

- تهدف المبادرة إلى الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة من خلال الكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج، مع التركيز على علاج الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ويستهدف جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم (18 عاماً) ،

* ومن الإنـجازات المحققة للمرأة خصيصاً بلغ إجمالي الإناث المستفيدات نحو (14.3) مليون سيدة .

أهم الخدمات الخاصة بصحة المرأة المصرية:

رعاية الحوامل:

بلغ عدد زيارات متابعة الحمل (3,649,612) زيارة تم خلالها تقديم خدمات رعاية الحمل وتقييم واكتشاف عوامل الخطر ومتابعة الحالة الصحية للأم والجنين وتقييم وتعديل السلوكيات التغذوية للأم، انشاء ٤٥٠٠ غرفه للمشورة الاسرية فترة الالف يوم الذهبية ودعم الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية مع متابعة الطفل.

مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عيادات المرأة الآمنة :

- تم إعداد وتجهيز عدد (٦٥) عيادة جديدة للمرأة الآمنة بعدد (18) محافظة.

- تم تقديم خدمات الدعم لعدد (1438) حالة من السيدات المعرضات للعنف بكافة أشكاله.

- تم تنفيذ عدد (٩٤٣٠) ندوة تثقيفية لعدد (١٠١,٧٩٦) سيدة مترددة على وحدات الرعاية الصحية الأولية.