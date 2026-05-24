دعاء زهران: الصندوق التكافلي للأسرة خطوة إنسانية تعزز حقوق المرأة وتحمي الأطفال من النزاعات

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة هي تستطيع، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه آلاف الأسر، خاصة النساء والأطفال المتضررين من تعثر تنفيذ أحكام النفقات.

صندوق دعم الأسرة

وقالت دعاء زهران إن مشروع القانون يعكس توجهًا حقيقيًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وإنصافًا، تضمن حصول المستحقين على حقوقهم بشكل سريع وعادل، بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحد من الآثار النفسية والمعيشية الناتجة عن النزاعات الأسرية الممتدة.

وأضافت أن المرأة في كثير من الأحيان تتحمل بمفردها أعباء إعالة الأبناء في ظل تأخر تنفيذ أحكام النفقة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار النفسي والتعليمي للأطفال، مؤكدة أن وجود صندوق تكافلي متخصص سيمثل طوق نجاة حقيقيًا لآلاف الأسر التي تواجه ظروفًا صعبة.

دعم صندوق التكافل

وأوضحت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن أهمية الصندوق لا تتوقف عند الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأطفال الذين يجب ألا يكونوا ضحية للخلافات الأسرية أو التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية.

وشددت على ضرورة أن تتسم آليات عمل الصندوق بالسرعة والمرونة والشفافية، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.

وأكدت دعاء زهران أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في ملف الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وأن مشروع الصندوق التكافلي للأسرة يأتي استكمالًا لهذه الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وقالت إن دعم الأسرة المصرية استثمار مباشر في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن أي تشريع يساهم في حماية النساء والأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.