لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. رفع درجة الاستعداد القصوى بكفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة خلال أيام العيد، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المركز والمدينة، تضم كافة الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة خلال فترة العيد.

كما أعلن مركز ومدينة كفر الشيخ عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال: الخط الساخن للأزمات والطوارئ

(0473234939) مكتب رئيس المدينة

والرقم المخصص للشكاوى على مدار 24 ساعة

(0473231377)

وذلك في إطار سرعة التواصل مع المواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات.

وشدد المهندس أحمد عيسى على رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق الحيوية والخدمية، والتأكيد على انتظام العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتموين والصحة والمواقف والسرفيس، مع مراجعة جاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل السريع مع أي أعطال أو شكاوى طارئة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولًا بأول بجميع شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة، مع استمرار أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والمتنزهات العامة، وظهور المدينة بالشكل الحضري اللائق لاستقبال المواطنين والمترددين خلال إجازة العيد