قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. رفع درجة الاستعداد القصوى بكفر الشيخ

استعدادات العيد في كفر الشيخ
استعدادات العيد في كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة خلال أيام العيد، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المركز والمدينة، تضم كافة الجهات التنفيذية والخدمية المعنية، للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة خلال فترة العيد.

كما أعلن مركز ومدينة كفر الشيخ عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال: الخط الساخن للأزمات والطوارئ

(0473234939) مكتب رئيس المدينة

والرقم المخصص للشكاوى على مدار 24 ساعة

(0473231377)

وذلك في إطار سرعة التواصل مع المواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات.

وشدد المهندس أحمد عيسى على رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق الحيوية والخدمية، والتأكيد على انتظام العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتموين والصحة والمواقف والسرفيس، مع مراجعة جاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل السريع مع أي أعطال أو شكاوى طارئة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولًا بأول بجميع شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة، مع استمرار أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والمتنزهات العامة، وظهور المدينة بالشكل الحضري اللائق لاستقبال المواطنين والمترددين خلال إجازة العيد

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

الزمالك

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

يوم التروية

يوم التروية 2026 .. فضله وسبب تسميته وحكم صيام 8 ذي الحجة وأعمال الحج فيه

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد