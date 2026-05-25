المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
محافظات

فحص وعلاج 500 مواطن خلال قافلة عيون مجانية بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، نجحت في توقيع الكشف الطبي بالمجان على 500 مريض من الأسر الأولى بالرعاية بقرى الرغامة وأبو مصطفى والرصيف والحصفة والمثلث بمركز الرياض.

وتأتي هذه القافلة ضمن حزمة المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر بمناسبة الأيام المباركة.

وأكدت الدكتورة دار السلام حسين،  وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن هذه القافلة تمثل "عيدية طبية" لأهالينا في مركز الرياض، مشيرة إلى  أن اختيار المستفيدين جاء بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أجرتها الوحدات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية لضمان وصول الخدمة للمستحقين الفعليين من الأرامل، كبار السن، وذوي الهمم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي وأقيمت وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، حيث تم الاستعانة بنخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض العيون. وشملت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي وإجراء فحوصات شاملة لمشاكل الإبصار، والمياه البيضاء، والزرقاء، وجفاف العين، بالإضافة الى تقديم العلاج الدوائي اللازم لكل حالة بالمجان تماماً عقب توقيع الكشف، فضلاً عن تشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات طبية ورفع مقاساتها لعملها وتسليمها لاحقاً.

وأعرب الأهالي بقرى مركز الرياض عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لتنظيم هذه القافلة في هذا التوقيت، مشيرين إلى أن توفير الكشف والعلاج بالمجان وفر عليهم مشقة السفر وتكاليف الفحوصات الطبية المرتفعة خارج قراهم.

والجدير بالذكر أن الجمعية والمديرية يجمعهما تعاون ممتد وشراكة استراتيجية نجحت في إطلاق عشرات القوافل الطبية الناجحة في مختلف التخصصات بمحافظة كفر الشيخ، تزامناً مع جهود الدولة لتقديم خدمات طبية متميزة تضمن "حياة كريمة" للمواطن المصري بشتى بقاع الجمهورية.

الداخلية تنظم برنامجا للتعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة والثانوية العامة

وقف فجأة.. ملابسات تسبب سائق في تصادم عدة سيارات أعلى كوبري بمدينة نصر

تجديد حبس المتهمين بقضية رشوة نادي الإعلاميين 15 يومًا

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

