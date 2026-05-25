فحص وعلاج 500 مواطن خلال قافلة عيون مجانية بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، نجحت في توقيع الكشف الطبي بالمجان على 500 مريض من الأسر الأولى بالرعاية بقرى الرغامة وأبو مصطفى والرصيف والحصفة والمثلث بمركز الرياض.

وتأتي هذه القافلة ضمن حزمة المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر بمناسبة الأيام المباركة.

وأكدت الدكتورة دار السلام حسين، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن هذه القافلة تمثل "عيدية طبية" لأهالينا في مركز الرياض، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين جاء بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أجرتها الوحدات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية لضمان وصول الخدمة للمستحقين الفعليين من الأرامل، كبار السن، وذوي الهمم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي وأقيمت وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، حيث تم الاستعانة بنخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض العيون. وشملت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي وإجراء فحوصات شاملة لمشاكل الإبصار، والمياه البيضاء، والزرقاء، وجفاف العين، بالإضافة الى تقديم العلاج الدوائي اللازم لكل حالة بالمجان تماماً عقب توقيع الكشف، فضلاً عن تشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات طبية ورفع مقاساتها لعملها وتسليمها لاحقاً.

وأعرب الأهالي بقرى مركز الرياض عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لتنظيم هذه القافلة في هذا التوقيت، مشيرين إلى أن توفير الكشف والعلاج بالمجان وفر عليهم مشقة السفر وتكاليف الفحوصات الطبية المرتفعة خارج قراهم.

والجدير بالذكر أن الجمعية والمديرية يجمعهما تعاون ممتد وشراكة استراتيجية نجحت في إطلاق عشرات القوافل الطبية الناجحة في مختلف التخصصات بمحافظة كفر الشيخ، تزامناً مع جهود الدولة لتقديم خدمات طبية متميزة تضمن "حياة كريمة" للمواطن المصري بشتى بقاع الجمهورية.