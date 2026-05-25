برلماني: الشراكة المصرية- السويسرية نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، همية ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا من تطور متسارع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة بين الجانبين وتنامي فرص الاستثمار المشترك.



وأشار "سمير" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن استمرار الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل خطوة محورية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.

وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.