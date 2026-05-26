سقوط 3 أبراج كهرباء يفصل التيار عن مناطق بأبو زنيمة.. والمحافظ يرفع درجة الطوارئ لتأمين الخدمات الحيوية| القصة الكاملة

تابعت الأجهزة التنفيذية بمدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، تداعيات سقوط 3 أبراج جهد متوسط تابعة لهندسة كهرباء رأس سدر بالقرب من مصنع الجبس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والتجمعات، بينها: رأس ملعب، والارتكاز الأمني بمدينة أبو زنيمة، ومحطة مياه رأس ملعب، ومصنع الجبس، ومدخل أبو جعدة، وتجمعا تال وغرندل.

ووجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بسرعة التعامل مع الموقف ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الخدمات الحيوية والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار بصورة كاملة.

وأكد اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو زنيمة، أن المحافظ يتابع الموقف ميدانيًا وعلى مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه جرى تشغيل مولدات الديزل الخاصة بالارتكاز الأمني من خلال استدعاء طاقم الحملة المختص، لضمان استمرار العمل وعدم تأثر الخدمات الأمنية.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم التنسيق الكامل مع شركة المياه بمدينة أبو زنيمة، لدفع وحدات توليد الكهرباء التابعة للمدينة إلى محطة مياه رافع رأس ملعب، أو أي محطة تحتاج إلى دعم إضافي بالديزل حال الضرورة، بما يضمن استمرار ضخ المياه للمواطنين وعدم تأثر الخدمة.

وأوضح أن المحافظ وجّه أيضًا بالتنسيق مع مسؤولي منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة احتياجات وحدات طب الأسرة بتجمعي تال وغرندل، والتدخل الفوري حال الحاجة إلى أي دعم كهربائي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة استمرار الجاهزية الكاملة والتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مع سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة، حفاظًا على انتظام الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. .