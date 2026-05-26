قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج الجمعيات يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم
أسعار الذهب قبل عيد الأضحى بساعات
مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد حجك
أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟
وفد من الإيكاو يجري تقييما فنيا لتحديث منظومة الحرائق بمطار الإسكندرية
أفضل دعاء يوم عرفة .. كلمات مأثورة عن النبي رددها حتى غروب الشمس
عرفات تكتسي بالخشوع.. ملايين الحجاج يؤدون الركن الأعظم وسط أجواء روحانية| صور
دعاء يوم عرفة للمريض من القرآن والسنة.. داووا مرضاكم وخففوا آلامهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كاتدرائية قلب يسوع الأقدس تستضيف احتفال تأسيس إيبارشية القوصية

الاحتفال بالعيد الثالث لتأسيس إيبارشية القوصية
الاحتفال بالعيد الثالث لتأسيس إيبارشية القوصية
ميرنا رزق

احتفل أمس، أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بقداس العيد الثالث لتأسيس الإيبارشية، وتذكار السيامة الاسقفية لنيافة الأنبا مرقس، مطران الإيبارشيّة، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي نيافة الأنبا مرقس وليم، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

مفتاح النعم والبركات في تقديم الشكر الدائم لله

شارك أيضًا الأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة. 

وخلال العظة، تحدث نيافة الأنبا مرقس عن عمل الله العظيم داخل الإيبارشية، وأن مفتاح النعم والبركات في تقديم الشكر الدائم لله.

وأثنى الأب المطران على المجهودات الصادقة المبذولة من الجميع، وفي جميع المواقع، مؤكدًا أن البرنامج الرعوي الذي تعيشه الإيبارشية لعام 2026، تحت عنوان "ادخل إلى العمق"، يقود إلى مسيرة اكتشاف يومية نحو غنى عمل الله في البشر، والحجر، مضيفًا أن هذا ما يدفعنا أن نضع نصب أعيننا التفكير الدائم في استشراف المستقبل الروحي لأبناء الإيبارشية، واضعين نصب عيوننا مجد الله، وخير المؤمنين الروحي.

وفى نهاية القداس، ألقى الأب بطرس سمعان كلمة حول أهم الإنجازات الرعوية خلال العام المنصرم، كما تم تكريم العائلات التي تحتفل باليوبيل الفضي لزواجها هذا العام.

كذلك، ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة روحية للأسر المحتفلة، مقدمًا التهنئة لهم، مؤكدًا للجميع أهمية دور الاسرة الكبير، في نقل وديعة الإيمان المسيحي.

وفي الختام، تم تقديم الهدايا التذكارية إلى أصحاب النيافة الآباء المطارنة، المشاركين في الاحتفال، والآباء الكهنة، رعاة الكنائس، كما قدم الآباء الكهنة هدية تذكارية إلى نيافة الأنبا مرقس.

وقدم راعي الإيبارشيّة أيضًا الشكر للجنة المنظمة، القائمة على الاحتفال من الآباء الكهنة، وكورال كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، وفريق كشافة سان جورج، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية، وكشافة كنيسة السيدة العذراء والبابا القديس يوحنا بولس الثاني، بالعزية.

إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك القداس الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

أسعار الذهب اليوم قبل عيد الأضحى

قفزة جديدة في عيار 21.. والجنيه الذهب يقترب من 55 ألف جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

ترشيحاتنا

الاتحاد الافريقي

فرج عامر: غياب الأهلي عن البطولات الأفريقية يهدد العوائد والإعلانات

النادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي ما زال العلامة الأقوى تسويقيًا في مصر

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

بالصور

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد