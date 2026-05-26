كاتدرائية قلب يسوع الأقدس تستضيف احتفال تأسيس إيبارشية القوصية

احتفل أمس، أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بقداس العيد الثالث لتأسيس الإيبارشية، وتذكار السيامة الاسقفية لنيافة الأنبا مرقس، مطران الإيبارشيّة، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي نيافة الأنبا مرقس وليم، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

مفتاح النعم والبركات في تقديم الشكر الدائم لله

شارك أيضًا الأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة.

وخلال العظة، تحدث نيافة الأنبا مرقس عن عمل الله العظيم داخل الإيبارشية، وأن مفتاح النعم والبركات في تقديم الشكر الدائم لله.

وأثنى الأب المطران على المجهودات الصادقة المبذولة من الجميع، وفي جميع المواقع، مؤكدًا أن البرنامج الرعوي الذي تعيشه الإيبارشية لعام 2026، تحت عنوان "ادخل إلى العمق"، يقود إلى مسيرة اكتشاف يومية نحو غنى عمل الله في البشر، والحجر، مضيفًا أن هذا ما يدفعنا أن نضع نصب أعيننا التفكير الدائم في استشراف المستقبل الروحي لأبناء الإيبارشية، واضعين نصب عيوننا مجد الله، وخير المؤمنين الروحي.

وفى نهاية القداس، ألقى الأب بطرس سمعان كلمة حول أهم الإنجازات الرعوية خلال العام المنصرم، كما تم تكريم العائلات التي تحتفل باليوبيل الفضي لزواجها هذا العام.

كذلك، ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة روحية للأسر المحتفلة، مقدمًا التهنئة لهم، مؤكدًا للجميع أهمية دور الاسرة الكبير، في نقل وديعة الإيمان المسيحي.

وفي الختام، تم تقديم الهدايا التذكارية إلى أصحاب النيافة الآباء المطارنة، المشاركين في الاحتفال، والآباء الكهنة، رعاة الكنائس، كما قدم الآباء الكهنة هدية تذكارية إلى نيافة الأنبا مرقس.

وقدم راعي الإيبارشيّة أيضًا الشكر للجنة المنظمة، القائمة على الاحتفال من الآباء الكهنة، وكورال كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، وفريق كشافة سان جورج، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية، وكشافة كنيسة السيدة العذراء والبابا القديس يوحنا بولس الثاني، بالعزية.