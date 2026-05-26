وضع حجر أساس كنيسة "القمص ميخائيل إبراهيم" بشبرا

وضع نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، حجر أساس كنيسة القديس القمص ميخائيل إبراهيم الملحقة بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بشبرا.

يُذكر أن موقع كنيسة القديس القمص ميخائيل إبراهيم هو ذاته موقع الكنيسة الخشبية التي كان يصلي فيها القديس.

كما جاء تكريس الكنيسة بعد أن أقرَّ المجمع المقدس في اجتماعه في الثاني والعشرين من مايو الجاري بقداسة القمص ميخائيل إبراهيم كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشبرا المتنيح عام ١٩٧٥.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.