فرج عامر: الأهلي ما زال العلامة الأقوى تسويقيًا في مصر

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن استمرار تزايد القوة التسويقية للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الشركات الراعية ما زالت تتمسك بالتعاون مع القلعة الحمراء رغم المنافسة الكبيرة في السوق الرياضي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن الشركات الراعية التي دفعت وما زالت تدفع أرقامًا قياسية لرعاية الأهلي رفضت تمامًا “تغيير البوصلة”، وأصرت على الاستمرار في دعم النادي، مشيرًا إلى أن عدد الرعاة في زيادة مستمرة، إلى جانب ارتفاع قيمة عقود الرعاية.

وأوضح رئيس سموحة السابق أن من بين الرعاة شركات صينية كبرى، إحداها تعمل في مجال الهواتف المحمولة، والأخرى في صناعة السيارات، وهو ما يعكس حجم الجاذبية التسويقية التي يتمتع بها الأهلي على المستويين المحلي والقاري.