الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

عرضت عليا المساعدة| ننشر أقوال جدة رضيعة مستشفى الحسين الجامعي

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت المحكمة المختصة، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين لجلسة 24 يونيو المقبل.

وجاء كشفت التحقيقات عن أقوال جدة رضيعة كالتالي:

اللي حصل إن بنتي كانت حامل وراحت تولد في مستشفى الحسين الجامعي ودخلت عملت عملية قيصرية وخلفت بنت وبعد كده دخلت غرفة الإفاقة علشان تفوق من البنج وبعد لما فاقت من البنج دخلونا غرفة ثانية والمستشفى جابت لنا الطفلة المولودة وبيتنا اليوم في غرفة في المستشفى، وبعدين تاني يوم نقلونا لغرفة ثانية، وإحنا بننقل أنا كنت مُنهكة بحاجات كتير شايلها وكان معايا البنت كمان، فلقيت واحدة ست منقبة عرضت عليّ المساعدة، فسندت بنتي سارة وروحنا على غرفة رقم 8 وبعدين لما روحنا هناك هي فضلت لازقة فينا، وبعدين رجب جوز بنتي كان لسه جاي وقاعد معنا وبعدين أنا سبت بنتي ورجب والست المنقبة وروحت أعمل كوباية شاي والطفلة ساعتها كانت مع بنتي وروحت ورجعت ملقيتش رجب ولا البنت المولودة ولا الست المنقبة فسألت بنتي عن الطفلة فقالت لي إن الست المنقبة أخدتها وحطتها على السرير اللي جانبها فبصيت وملقيتش أي حاجة وجيت أكلم رجب جوز بنتي أسأله ملقيتش الموبايل بتاعي فاستلفت موبايل من حد في المستشفى وكلمته وقال لي إنه كمان مش معاه الطفلة فبلغنا الأمن والشرطة جت وعرفت أنهم شافوا الست المنقبة وهي خارجة من المستشفى بالطفلة.


 

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الطفلة اتولدت يوم 2026/4/13 واتخطفت يوم 2026/4/14 حوالي الساعة 12 ظهرًا بمستشفى الحسين الجامعي.


 

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت قاعدة مع بنتي علشان بتولد.


 

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا وبنتي ورجب جوز بنتي.


 

س: وما الذي حدث عقب أن قمتم بالدلوف إلى الغرفة الثانية؟

ج: بنتي نامت على السرير، والمولودة كانت في حضنها، لكن الست المنتقبة فضلت لازقة فينا.


س: وهل من ثمة حديث دار فيما بينكم؟

ج: أيوه.


 

س: وما هو مضمون ذلك الحديث؟

ج: هي قالت لي أروح أعمل شاي.


 

س: وهل قمت بترك نجلتك آنذاك؟

ج: أيوه.


 

س: ومن كان موجودًا بالغرفة آنذاك؟

ج: بنتي، وجوزها رجب كان وصل، والست المنتقبة.


 

تفاصيل أمر الإحالة


 

وجاء في أمر إحالة المتهمة، أنها دبرت مخططًا نفذته بالذهاب لمستشفى الحسين الجامعي مرتدية نقابًا  غير كاشفٍ لوجهها للحيلولة دون التعرف عليها باحثة عن مبتغاها، كما أبصرت الرضيعة المجني عليها حديثة الولادة ووالدتها فتوددت لهما وذويهما ورافقتهم إبان وجودهم بالغرفة المخصصة عقب ولادة الرضيعة المجني عليها مستغلة انفرادها بوالدة المجني عليها لعدة دقائق، فغافلتها آنذاك وخطفت الرضيعة وخبأت الرضيعة بملابسها وذلك خشية اكتشاف فتمكنت من ارتكاب جريمتها.


 

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمة اختطاف رضيعة الحسين تعريض حياة الرضيعة حديثة الولادة للخطر في أمنها وصحتها وحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.


 

وكشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزائية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة المتهمة بـ خطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة ، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات وصولاً لضبطها.


 

5 آلاف كاميرا و13 سيارة


 

وجاء في ‎ التحقيقات، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات ومرت بـ 10 ميادين في محاولة لتضليل الجهات الأمنية من ضبطها قبل أن تتمكن مباحث القاهرة من فك غموض الواقعة في ساعات قليلة وإلقاء القبض عليها في مدينة بدر.


 

‎وتابعت التحقيقات أن المتهمة لم تهرب بشكل عشوائي ونفذت مسارًا معقدًا لتضليل الأجهزة الأمنية عن طريق استقلالها 8 سيارات و5 مركبات توك توك بـ 10 ميادين مختلفة لمحاولة الهروب كما أن بدأت بركوب تاكسي من الحسين إلى المقطم وتنقلت داخل المقطم عبر توك توك وميكروباصات ثم تحركت إلى مدينة نصر وذهبت من الواحة وشارع الميثاق، لتستقل سيارة لأسفل كوبري الفطيم وصولا لـ كمبوند ميراج ثم نزلت أمامه وذهبت الي طريق السويس، واستكملت الطريق بعربية سوزوكي حتى الشروق ثم استقلت سوزوكي لـ بدر وصولا لـ شقتها.


 

وكانت المتهم كشفت، إنها متزوجة ولديها طفلين من زوجها الأول وبعد طلاقها لخلافات أسرية تزوجت مرة أخرى حينها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة الأمر الذي دفعها إلى ادعاء الحمل أمام زوجها الحالي خشية طلاقها مرة اخرى.


 

وأشارت المتهمة إلى أن خططت لخطف طفل لإرضاء زوجها وعن يوم الواقعة كانت بداخل مستشفى الحسين الجامعي حينها تعرفت على والدة الرضيعة وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات، وتمكنت من إقناعها بحمل الطفلة لبعض الوقت كما أن استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها  من المستشفى بعد أن خرجت والدة الأم لجلب أدوية من احدي الصيدليات خارج المستشفى بعدها فعلت فعلتها.


 

‎تفاصيل القصة


 

‎وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .


 

‎ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .


 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .


 

‎على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

