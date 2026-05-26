‏تقدم ملحوظ في معدلات تنفيذ مشروع “ساحة النصر” ببورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تنفيذ مشروع “ساحة النصر” بشارع عاطف السادات بحي المناخ.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد تقدم الأعمال الجارية بمشروع “ساحة النصر” المقام على مساحة تقدر بنحو 16 ألف متر مربع، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الشكل الجمالي للمنطقة المحيطة بالكورنيش.

أبو ليمون: “ساحة النصر” إضافة حضارية وسياحية جديدة لدعم تطوير كورنيش بورسعيد

واطلع المحافظ على معدلات التنفيذ الحالية، والتي تشمل إنشاء حارات مرورية لتنظيم الدخول والخروج من الشاطئ، إلى جانب إقامة موقف سيارات على أعلى مستوى، وتنفيذ منطقة لاندسكيب متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء “ساحة النصر” أسفل الكورنيش بإجمالي مسطح يبلغ نحو 3000 متر مربع.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ أعمدة ديكورية حديثة، وأعمال لاندسكيب متطورة، وتطوير الأرضيات باستخدام “الإنترلوك”، بما يتماشى مع الهوية البصرية والحضارية لمحافظة بورسعيد وذلك تحت إشراف إدارة المشروعات بالمحافظة وبالتنسيق مع حي المناخ.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والتنسيق الحضاري، مؤكدا علي أهمية المشروع في دعم الشكل السياحي والجمالي للمنطقة وتحويلها إلى متنفس حضاري متكامل لأهالي بورسعيد وزائريها.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ وتكثيف معدلات العمل خاصة في أعمال الإضاءة واللاندسكيب والتشطيبات النهائية بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بمدينة بورسعيد.