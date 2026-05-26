العجل «البرون الأصلي» .. جماله يلفت الأنظار في مزارع الإسماعيلية لبيع الأضاحي



مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد مزارع بيع الأضاحي بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن الأضحية المناسبة، وسط تنوع كبير في السلالات والأوزان، إلا أن العجل البرون الأصلي أصبح واحدًا من أكثر الأنواع جذبًا للانتباه داخل المزارع بفضل شكله المميز وقوامه القوي ومواصفاته التي تجعله محط أنظار الزبائن.



وفي جولة داخل إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية، خطف أحد عجول البرون الأنظار بلونه الفاتح المميز وبنيته الجسدية المتناسقة، حيث وقف كأنه لوحة طبيعية تجمع بين الجمال والقوة، الأمر الذي دفع الكثير من الزائرين لالتقاط الصور والتعرف على مواصفاته.

وقال صاحب المزرعة إن العجل البرون الأصلي يتمتع بصفات مميزة تجعله من السلالات المطلوبة في موسم الأضاحي، موضحًا:

"العجل البرون معروف بقوة بنيانه وسرعة نموه وشكله الجذاب، وده بيخليه من السلالات اللي عليها إقبال كبير في موسم عيد الأضحى، لأن المشتري بيبحث عن جودة الأضحية وصحتها وشكلها العام."

وأضاف إحنا بنهتم بالرعاية الكاملة للأضاحي داخل المزرعة من حيث التغذية والمتابعة اليومية والرعاية البيطرية، علشان نوفر للمواطن أضحية سليمة وصحية بالمواصفات اللي بيدور عليها."



وأشار إلى أن اختيار الأضحية لا يعتمد على الحجم فقط، بل يجب التأكد من سلامتها الصحية ونشاطها وخلوها من أي إصابات أو أعراض مرضية، لافتًا إلى أن الثقة بين البائع والمشتري أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح موسم الأضاحي كل عام.



وتواصل مزارع الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال الأيام المقبلة، في أجواء تجمع بين فرحة العيد وحرص الأسر على اختيار الأضحية المناسبة، بينما يبقى العجل البرون الأصلي واحدًا من النجوم التي تفرض حضورها داخل ساحات البيع هذا الموسم.