تداول 3 آلاف طن بضائع و237 شاحنة بميناء نويبع البحري بجنوب سيناء

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 3000 طن بضائع، و237 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: آيلة والحسين وسينا.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - وفق بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع و715 شاحنة، و190 سيارة،.

وشملت حركة الواردات 4 سفن، و2000 طن بضائع، و255 شاحنة، و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و13 ألف طن بضائع، و460 شاحنة، و5 سيارة.. فيما جرى تسجيل وصول وسفر 2308 ركاب بموانئ الهيئة.