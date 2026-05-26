المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان 3 مشاريع جديدة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية

وقع المغرب والاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، على ثلاثة مشاريع جديدة؛ في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، وكذلك في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

تراس وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي ، محمد مهدي بنسعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتر تزانتشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع الثلاث.

ويهدف المشروع الأول "إقلاع للتسريع الثقافي" إلى دعم الشركات الشابة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال برنامج يهدف تقوية طموحهم وضمان استدامتهم الاقتصادية.

أما المشروع الثاني فيهدف إلى تعزيز التبادل بين المنظومات الإبداعية المغربية والأوروبية من خلال تشجيع الإبداع المشترك وتقاسم الخبرات وتشجيع التعاون بشكل ملموس.

ويهدف المشروع الثالث "Creative Morocco Gate"، إلى منح منصة لدعم الشرمات العاملة في القطاع وتسهيل الوصول إلى المعلومة ونسج الشبكات ومنح فرص التنمية.

بدوره، أكد محمد مهدى بنسعيد وزير الشباب والثاقفة والتواصل المغربية أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المغربية، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي، وتسهم - بشكل ملموس - في تطوير اقتصادات عدد من الدول.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن هذا التوقيع ياتى في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مبرزا أهمية التعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية.

وأشار إلى أن هذه العملية تترجمها مبادرات ومشاريع مشتركة، من بينها معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، الذي بعتبرمنصة هامة لإبراز المواهب الشابة المغربية، مؤكدا استمرار هذا الزخم من خلال توقيع هذه المشاريع الجديدة ما يجسد الطموح المشترك بين الجانبين.