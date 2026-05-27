علي جمعة: اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك وتقبل صالح أعمالنا

قال الدكتور علي جمعة إن الأيام المباركة تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والعمل الصالح، مؤكدًا أنها أيام تتنزل فيها الرحمات وتفتح فيها أبواب الرجاء وتُستجاب فيها الدعوات الصادقة.

الإخلاص واللجوء إلى الله

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن المسلم ينبغي أن يستثمر هذه الأوقات بالإخلاص واللجوء إلى الله، قائلًا: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار».

وأضاف: «اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا»، داعيًا الله أن يرزق عباده العلم النافع ونور البصيرة.

الدعاء والتوسل إلى الله

وتابع في دعائه: «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ونحرنا، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، راضية بقضائك، ملتزمة بأوامرك»، سائلًا المولى عز وجل أن يباعد بين العباد وخطاياهم وأن ينقلهم من دائرة السخط إلى دائرة الرضا.

كما دعا بأن يرفع الله البلاء عن المسلمين ويشفي المرضى ويقضي الحوائج، قائلًا: «اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك ما يثبت الإيمان في قلوبنا، واحشرنا تحت لواء نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا».

واختتم دعاءه بالدعاء للمسلمين بالرحمة والمغفرة والهداية، قائلًا: «اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، واعف عنا وارضَ عنا، وأرنا وجهك الكريم في جنة الخلد»، سائلًا الله أن يتقبل صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة.