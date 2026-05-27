عودة شخصيات Minions إلى السينما بفيلم جديد في يوليو المقبل

تستعد شخصيات Minions للعودة مجددًا إلى دور العرض السينمائي من خلال فيلم جديد ينطلق مطلع يوليو المقبل، ليأخذ الجمهور في مغامرة مختلفة مستوحاة من أجواء هوليوود الكلاسيكية.



ينطلق عرض الفيلم الجديد يوم 1 يوليو المقبل، حيث تعود الشخصيات الصفراء الشهيرة في رحلة مليئة بالمغامرات والكوميديا داخل عالم هوليوود القديمة.

أبطال فيلم minions

ويضم العمل مجموعة من النجوم المشاركين في الأداء الصوتي، من بينهم أليسون جاني، كريستوف والتز، جيف بريدجز، وجيسي أيزنبرج.

ويتولى إخراج الفيلم بيير كوفين، الذي ارتبط اسمه بسلسلة Minions وحقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا واسعًا على مدار السنوات الماضية.

أحداث Minions

وكان طرح Minions: The Rise of Gru عام 2022 والتى تدور أحداثه في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

الفيلم من إخراج كايل بيلادا مخرج فيلميMinions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال. وتأليف برايان لينش مؤلف سلسلةThe Secret Life of Pets وفيلمMinions، وماثيو فوجل، وسينكو بول مؤلف ثلاثيةDespicable Me وThe Secret Life of Pets.