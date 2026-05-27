ترامب يعين المدعية العامة السابقة في مجلس استشاري لسياسات الذكاء الاصطناعي

أفاد موقع "أكسيوس" بتعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعية العامة السابقة بام بوندي ضمن مجلس استشاري رفيع المستوى يركز على سياسات الذكاء الاصطناعي.

ويرأس المجلس كل من مستشار الذكاء الاصطناعي السابق في البيت الأبيض ديفيد ساكس، ومستشار العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، ويضم في عضويته عدداً من كبار قادة قطاع التكنولوجيا، من بينهم المؤسس المشارك لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، والمؤسس المشارك لشركة "أوراكل" لاري إليسون.

وستنضم بوندي التي غادرت منصبها كمدعية عامة الشهر الماضي، إلى المجلس الرئاسي لمستشاري العلوم والتكنولوجيا، وهو أحد أبرز الأطر الاستشارية التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في ملفات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن بوندي ستتولى، وفقاً لما يُتداول داخل الإدارة الأميركية، تنسيق التعاون بين الحكومة وأعضاء اللجنة من كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.