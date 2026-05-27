بعد الكوارع والفتة.. 7 مشروبات تساعد جسمك على الهضم في العيد

تتميز أجواء عيد الأضحى بتجمعات العائلة والولائم المليئة بالأكلات الشهية، مثل اللحوم والفتة والكوارع والممبار، وهي أطعمة ارتبطت بطقوس العيد لدى الكثير من الأسر. لكن مع الإفراط في تناول هذه الوجبات، قد تظهر بعض المشكلات الصحية، خاصة لدى مرضى القلب والضغط والكوليسترول والجهاز الهضمي.

وفي هذا الإطار، شدد عدد من الأطباء على أهمية التوازن في تناول الطعام خلال أيام العيد، مؤكدين أن اختيار المشروبات الصحية المناسبة يساعد في تحسين الهضم وتقليل التأثيرات السلبية للوجبات الغنية بالدهون.

وقالت الدكتورة نهى ثابت، استشاري الباطنة وأمراض القلب بجامعة جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية إن تناول اللحوم الحمراء لا يمثل مشكلة في حد ذاته، حتى لمرضى القلب والكوليسترول، لكن الخطر الحقيقي يرتبط بكميات الدهون الموجودة في اللحوم وطريقة إعدادها.

وأضافت أن تناول كميات معتدلة مع الاعتماد على الشواء أو السلق بدلًا من القلي يقلل من الأضرار الصحية بشكل كبير.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية بمعهد معهد الكبد، في تصريحات صحفية أن اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12، لكن الإفراط في تناول الدهون والسمن والمقليات خلال العيد قد يسبب اضطرابات هضمية ومشكلات صحية متعددة.

وأشار إلى أن قلة شرب المياه وعدم تناول الخضراوات يزيدان من فرص الشعور بالانتفاخ والتخمة وعسر الهضم.

أفضل المشروبات خلال أيام العيد

وأكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة بجامعة جامعة المنصورة، في تصريحات صحفية أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تساعد الجسم على هضم الوجبات الثقيلة وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

ومن أبرز المشروبات التي يُنصح بتناولها خلال عيد الأضحى:

الماء، لأنه يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالإجهاد بعد تناول الطعام. النعناع، لدوره في تهدئة المعدة والتقليل من الانتفاخ. الزنجبيل، الذي يساهم في تنشيط الهضم والتخفيف من الشعور بالامتلاء. الشاي الأخضر، للمساعدة في تنشيط حرق الدهون وتحسين عملية الأيض. القرفة، التي تدعم تنظيم مستويات السكر في الدم. الليمون الدافئ، الذي يساعد على تقليل الإحساس بالتخمة بعد الوجبات الدسمة. الكركديه، خاصة للأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، بشرط تناوله باعتدال.

نصائح لتناول أكلات العيد بطريقة صحية

ونصح الأطباء بضرورة الالتزام ببعض العادات الصحية خلال أيام العيد لتجنب المشكلات الصحية، ومنها:

عدم الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الدهنية.

الحرص على تناول السلطة والخضراوات مع الوجبات.

تقسيم الطعام على وجبات صغيرة بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

ممارسة المشي بعد الأكل لتحسين الهضم.

التقليل من المشروبات الغازية والحلويات الثقيلة.

وأكد الخبراء أن الاستمتاع بأطعمة عيد الأضحى لا يتطلب الحرمان، وإنما يعتمد على الاعتدال واختيار العادات الغذائية الصحية التي تساعد الجسم على الاستفادة من الطعام دون التعرض لمضاعفات صحية.