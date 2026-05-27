على رأسهم كروان مشاكل.. ليلة سقوط صانعي المحتوى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء|كواليس مثيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص من صناع المحتوى على التيك توك بتهمة بث محتوى خادش للحياء بمنطقة الإسكندرية والشيخ زايد.



كشفت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لمقطع فيديو قام صانع محتوى بنشره بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محتوى يمثل تعدياً على القيم المجتمعية، فقد تم عقب تقنين الإجراءات، ضبط المذكور ويدعى كروان مشاكل (له معلومات جنائية) أثناء تواجده بنطاق محافظة الإسكندرية.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

والواقعة الثالثة، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.