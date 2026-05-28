6 شروط لمزاولة مهنة السايس طبقا لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

تضمن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” شروط مزاولة مهنة السايس ، ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط مزاولة مهنة السايس.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.