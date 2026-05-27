محافظ الأقصر: مواجهة التعديات بكل حسم وتوفير السلع واللحوم للمواطنين

أعلنت محافظة الاقصر، أنه بناءً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، تستمر غرفة عمليات المحافظة في الانعقاد خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك برئاسة اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة انتظام العمل بكافة القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة على مدار الساعة.

وفي هذا الصدد، وجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بتفعيل غرف العمليات بالديوان العام والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مع استمرار انعقاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات البناء، مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وضبط ومصادرة المعدات المستخدمة، وإحالة الموظف المسؤول عن المخالفة للتحقيق، بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة والأجهزة المحلية.

كما شدد محافظ الأقصر على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على الذبح داخل المجازر الحكومية بالمجان، ومنع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الأقصر بمتابعة توافر المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومراقبة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، إلى جانب متابعة حركة الطرق ووسائل النقل النهري خلال فترة العيد.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريض وكافة الخدمات العلاجية اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين خلال أيام العيد.



وأكد محافظ الأقصر على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على المظهر الحضاري، موجهاً بفتح الحدائق والمتنزهات مبكراً لاستقبال المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مع توعيتهم بعدم التكدس في الأماكن المغلقة حفاظاً على سلامتهم.

وأشار محافظ الأقصر إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع تكثيف التواجد الأمني وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع، ورفع درجة الجاهزية لفرق الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ.

وأوضح محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالأقصر ، أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات الطوارئ من خلال الأرقام التالية: 114 ، 0952374903