محافظ الفيوم يشارك المسنين احتفالهم بعيد الأضحى

زار محافظ الفيوم، الدكتور محمد هانئ غنيم، دار المسنين، بمجمع بدر الإسلامي بالحادقة، لتهنئة نزلاء الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والوقوف على الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن سعادته بمشاركة كبار السن فرحة العيد، مؤكداً حرص المحافظة على رعاية هذه الفئة الغالية.

ووجّه المحافظ، بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والراحة لنزلاء الدار، مؤكداً أن تقديم الخدمات الطبية والنفسية المتكاملة لهم ليس مجرد واجب وظيفي بل هو التزام أخلاقي وإنساني، قائلاً: "هؤلاء الآباء والأمهات هم بركة مجتمعنا ورمز الخير في حياتنا، ورضاهم غاية نسعى إليها، فقد أوصانا ديننا الحنيف ببرهم وتقدير عطائهم، ودعواتهم هي سر التوفيق والفلاح".

وكلف المحافظ ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير احتياجات نزلاء الدار من الخبز بصورة منتظمة، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولي نادي المعلمين، لتنظيم زيارات أسبوعية ترفيهية للنزلاء إلى النادي، مع توفير وسيلة انتقال مناسبة لنقلهم ذهاباً وإياباً، بما يسهم في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية اللازمة لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الدار.

ومن جانبهم أشاد نزلاء الدار من المسنين، بحسن معاملة العاملين بالجمعية والقائمين عليها، وحرصهم على توفير سبل الرعاية والراحة اللازمة لهم.