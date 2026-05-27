محافظات

بيطري أسوان: نحر الأضاحي بالمجان.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

مجازر أسوان
مجازر أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان  سير العمل بالمجازر المختلفة للإطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالشكل الأمثل .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفتح كافة المجازر الحكومية والخاصة ، والبالغ عددها 15 مجزراً ، لإستقبال ذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك. 

متابعة ميدانية داخل المجازر

وفى هذا الإطار ، تفقد الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى مجزر نجع السايح بالسباعية ، لمتابعة أعمال الذبح والكشف البيطرى على الأضاحى ، والتأكد من تطبيق كافة الإشتراطات الصحية والبيطرية ، مع توفير الدعم الكامل للأطباء والعاملين داخل المجزر لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام العيد .

فتح المجازر مجاناً ومنع الذبح بالشوارع

وأكد الدكتور جمعة مكى أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم فتح جميع المجازر بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع والأماكن العامة ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة ، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى حالة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

تكثيف أعمال النظافة والتطهير

وأشار مدير الطب البيطرى إلى أهمية الإلتزام الكامل بالإشتراطات الصحية والبيطرية ، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر بشكل مستمر حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم ، فضلاً عن رفع درجة الإستعداد القصوى وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان انتظام العمل طوال فترة العيد .

إستمرار المتابعة طوال أيام العيد

وأوضح الدكتور جمعة مكى أن فرق الطب البيطرى تواصل أعمال المتابعة والمرور الميدانى على المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، للتأكد من حسن سير العمل والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو شكاوى ، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين .

تحية محافظ أسوان للأطباء البيطريين

وفى نفس السياق ، نقل مدير الطب البيطرى تحيات وإشادة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالجهود الكبيرة التى يبذلها الأطباء البيطريون وفرق العمل داخل المجازر ، وتفانيهم فى أداء مهامهم بكل جد وإخلاص ، بما يسهم فى خروج الأضاحى بصورة آمنة وصحية تليق بالمواطن الأسوانى .

الخلاصة : تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ خطة المتابعة الميدانية المكثفة داخل المجازر الحكومية والخاصة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ، لضمان تقديم خدمة الذبح المجانى للمواطنين فى بيئة صحية وآمنة ، مع منع الذبح العشوائى بالشوارع حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضارى .

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

