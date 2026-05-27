أحمد العوضي يحتفل بالأضحية وسط محبيه في شوارع عين شمس

أحتفل الفنان أحمد العوضي ، بعيد الأضحى المبارك وسط أهالي منطقته في عين شمس، في أجواء شعبية مميزة ، وحرصوا سكان الحي علي التقاط الصور التذكارية معه.

وظهر العوضي ، خلال الاحتفال وسط تجمع كبير من الأهالي ، أثناء قيامه بذبح الأضحية، وسط أجواء من الفرحة والزحام داخل المنطقة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل على كلاى بطولة درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل على كلاى

وتدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.