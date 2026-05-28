بالمجان.. مراكز شباب الوادي الجديد تفتح أبوابها لاستقبال الأهالي

توصل مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مبهجة وإقبال كبير من الأطفال والشباب والأسر، ضمن فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات.

وشهدت مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنظيم عددٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، إلى جانب فتح الملاعب وصالات الألعاب ومناطق الأطفال أمام الجمهور مجانًا، بهدف توفير متنفس آمن وممتع للأهالي خلال إجازة العيد، وإدخال البهجة على المواطنين، خاصة الأطفال والنشء.

وأكد محمد فكري يونس، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، مع متابعة انتظام العمل داخل مراكز الشباب والتأكد من جاهزية الملاعب والمنشآت لاستقبال الرواد طوال أيام العيد.



وأضاف فكري أن مراكز الشباب تحولت إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم أنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الأسر على المشاركة في الفعاليات الترفيهية والرياضية، خاصة مع توفير الألعاب الترفيهية والمسابقات والبرامج التثقيفية للأطفال والشباب.