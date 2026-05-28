إلهام أبو الفتح
استمرار نحر الأضاحي بالمجان في مجازر الوادي الجديد خلال العيد

منصور ابوالعلمين

شهدت مجازر محافظة الوادي الجديد، اليوم، استمرار أعمال ذبح الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الانتظام الكامل والإقبال المتزايد من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بكل المجازر الحكومية وتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين طوال أيام العيد.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بقيادة الدكتور عصام الكومي، استمرار وجود الأطباء البيطريين داخل المجازر بمختلف المراكز، للكشف الظاهري على الأضاحي قبل الذبح والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتطهير والتخلص الآمن من المخلفات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وشهدت مجازر مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس إقبالًا من الأهالي لذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بالمجان، في إطار جهود الدولة للحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية.

كما تابعت الوحدات المحلية بالمراكز سير العمل بالمجازر، والتأكد من توافر الخدمات اللازمة للمواطنين، إلى جانب رفع المخلفات أولًا بأول من محيط المجازر والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع فرق النظافة والحملة الميكانيكية.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن توفير خدمة الذبح المجاني داخل المجازر أسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر خلال العيد، خاصة مع توافر الأطباء البيطريين والإشراف الكامل على عمليات الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وجودتها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد جهودها المكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر والمرافق الحيوية بالمحافظة.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مع فتح المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وتكثيف الرقابة البيطرية والتموينية لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

