بدء التحويل بين المدارس أول يوليو .. وصدى البلد ينشر الضوابط والشروط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التحويلات بين المدارس ابتداءا من أول يوليو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية ، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة ، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في 1 يوليو 2026 حتى 15 أغسطس 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص ، وتعطي مقدمها ايصالاً بالاستلام مؤرخا ومبينا به الأوراق المقدمة ورقم القيد في السجل

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بعد غلق باب قبول الطلبات ، لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا ، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل ، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثاقة المسموح بها ، ويتم ارسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها ، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن ، شرط سماح الكثافة فقط ، طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل: وفاة ولي الأمر، والنقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، أو حدوث كارثة للأسرة.

جدير بالذكر أن التحويلات بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلال رابط التحويلات بين المدارس :

تقديم طلب التحويلات بين المدارس من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة

يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل خدمة التحويلات بين المدارس وحتى انتهاءها

شروط التحويلات بين المدارس

يتم تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونياً فقط ولا يعتد بالتقديم الورقي

يشترط أن تكون المدرسة المحول اليها الطالب داخل نطاق المحافظة

ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

ويجوز التحويل بين المدارس (من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها) على أن يكون التلميذ مقيداً بتلك النوعية من المدارس قيدا قانونيا صحيحا، مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها مع ضرورة الالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة.

وفي جميع الأحوال يشترط سماح كثافة الفصول في المدرسة بـ التحويل ، وجود أماكن شاغرة، بما لا يخل بالكثافة المقررة وأن يكون القبول من الأكبر سنا إلى الأصغر سناُ.

كما يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة المحول إليها ، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى ، إلى المدارس الرسمية للغات بالصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل التي تصدر في هذا الشأن .

طلب تحويل طالب من مدرسة خاصة إلى حكومية

يكون تحويل الطلاب إما لوفاة ولى الأمر بعد إلتحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو لإنتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو لحدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، أو بسبب حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.