كاتب صحفي: تقارير تدمير 90% من الصواريخ الإيرانية غير دقيقة

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن التقارير الأمريكية التي تحدثت عن تدمير 90% من مخزون الصواريخ الإيراني غير دقيقة، موضحًا أن تقديرات استخباراتية أخرى تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بنحو 90% من قدراتها الصاروخية مقارنة بما قبل الحرب، وهو ما يعكس بحسب قوله صمودها العسكري رغم الضربات.

وأوضح قنديل، خلال حديثه في برنامج "استديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التناقض في التقديرات ترافق مع تصريحات متضاربة داخل الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة تحقيق النصر وتدمير القوات الجوية الإيرانية، في حين أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى عدم تحقق الأهداف المعلنة للعملية.

وأضاف أن إيران ترفض أي اتفاق لا يشمل جميع مطالبها، معتبرًا أن ذلك يعكس ثوابت استراتيجية تتعلق بالسيادة والنفوذ الإقليمي.

وأشار قنديل إلى أن الهدف الأساسي من التصعيد، وهو إسقاط النظام الإيراني، لم يتحقق، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن نتائج المواجهة أظهرت استمرار تأثير إيران في توازنات الشرق الأوسط.