غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفي النحر بالشوارع| تفاصيل

في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها محافظة القاهرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات العيد، مع استمرار العمل على مدار الساعة داخل غرف العمليات ومراكز المتابعة، وتوفير خدمات النظافة والتأمين في جميع الأحياء.

غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفي الذبح بالشوارع

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة تشغيل متكاملة تستهدف توفير خدمات نظافة وتأمين ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة داخل العاصمة.

وأوضح المحافظ في تصريحات تلفزيونية، أن قطاعات حيوية، وعلى رأسها عمال النظافة وغرف العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة، تعمل طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة دون توقف، وذلك لمتابعة الحالة العامة والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن محافظة القاهرة وفرت عدداً من المجازر المعتمدة لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجاناً خلال أيام العيد، ومن بينها مجازر 15 مايو وطره والمرج، وذلك تحت إشراف كامل من الطب البيطري، بهدف تنظيم عملية الذبح ومنع العشوائية وحماية الصحة العامة والبيئة.

وشدد على أنه سيتم تطبيق غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على كل من يقوم بالذبح في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة لذلك، في إطار جهود المحافظة للحد من الممارسات غير المنظمة والحفاظ على نظافة الشوارع ومنع التلوث خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن القاهرة تشهد في الفترة الأخيرة زيادة في أعداد الزوار والسياح، خاصة في مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر، موضحاً أن المحافظة ترحب بجميع المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في العاصمة خلال العيد.

واختتم المحافظ بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين باستخدام المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان مرور أيام العيد في أجواء منظمة وآمنة.