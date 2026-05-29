قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم
ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم
وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
الدعم النقدي المشروط 2026.. شروط استمرار صرف تكافل والفئات المستحقة بالقانون الجديد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم
إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد
ثابت عند 7731 جنيها..أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات ثالث أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفي النحر بالشوارع| تفاصيل

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم

في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها محافظة القاهرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات العيد، مع استمرار العمل على مدار الساعة داخل غرف العمليات ومراكز المتابعة، وتوفير خدمات النظافة والتأمين في جميع الأحياء.

غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفي الذبح بالشوارع

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة تشغيل متكاملة تستهدف توفير خدمات نظافة وتأمين ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة داخل العاصمة.

وأوضح المحافظ في تصريحات تلفزيونية، أن قطاعات حيوية، وعلى رأسها عمال النظافة وغرف العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة، تعمل طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة دون توقف، وذلك لمتابعة الحالة العامة والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن محافظة القاهرة وفرت عدداً من المجازر المعتمدة لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجاناً خلال أيام العيد، ومن بينها مجازر 15 مايو وطره والمرج، وذلك تحت إشراف كامل من الطب البيطري، بهدف تنظيم عملية الذبح ومنع العشوائية وحماية الصحة العامة والبيئة.

وشدد على أنه سيتم تطبيق غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على كل من يقوم بالذبح في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة لذلك، في إطار جهود المحافظة للحد من الممارسات غير المنظمة والحفاظ على نظافة الشوارع ومنع التلوث خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن القاهرة تشهد في الفترة الأخيرة زيادة في أعداد الزوار والسياح، خاصة في مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر، موضحاً أن المحافظة ترحب بجميع المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في العاصمة خلال العيد.

واختتم المحافظ بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين باستخدام المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان مرور أيام العيد في أجواء منظمة وآمنة.

محافظ القاهرة عيد الأضحى المبارك ايام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

هرم خوفو

الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

عصابة الذهب المضروب

القصة الكاملة في واقعة القبض على 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس وباعوها للمواطنين

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

كيفية طواف الوداع.. أحكامه وشروطه حتى لا تقع في المحظور

ما هو يوم النفر

ما هو يوم النفر وأعمال الحج فيه وأسرار استجابة الدعاء فيه؟

حج التعجل

الحجاج المتعجلون ينهون المناسك اليوم.. اعرف أحكام حج التعجل وكيفية رمي الجمرات فيه

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد