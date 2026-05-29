النعناع والبخور... تخلصي من رائحة الاضاحي في المنزل بخطوات بسيطة

تعاني كثير من السيدات خلال أيام عيد الأضحى من بقاء رائحة اللحوم والأضاحي داخل المنزل لساعات طويلة، خاصة في المطبخ والأماكن المغلقة، ما يدفعهم للبحث عن حلول سريعة وفعالة للتخلص من تلك الروائح المزعجة واستعادة رائحة الانتعاش داخل البيت.

نصائح للتخلص من رائحة الأضاحي داخل المنزل

الخل

من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في القضاء على الروائح النفاذة، إذ يمكن وضع كمية منه داخل إناء على النار وتركه حتى الغليان، لتنتشر رائحته في أرجاء المنزل وتساعد على امتصاص أي روائح غير مرغوب فيها، كما يمكن خلطه بالماء داخل بخاخ واستخدامه في تنظيف الأسطح والأحواض بعد تجهيز اللحوم.

البخور

يساهم في تعطير المنزل والتخلص من الروائح العالقة، إلا أنه ينصح بتجنب استخدامه إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من حساسية الصدر أو مشكلات الجيوب الأنفية.

النعناع

من الحلول الطبيعية الفعالة، حيث يمكن توزيع أوراقه داخل الغرف أو المطبخ لمنح المكان رائحة منعشة تساعد على تقليل آثار الزفارة.

قشر الليمون

يتميز بقدرته على امتصاص الروائح القوية، لذلك يفضل تجفيفه داخل الفرن ثم توزيعه في أنحاء المنزل للحصول على رائحة منعشة والتخلص من أي روائح مزعجة.

الزيوت العطرية

من أكثر الوسائل المستخدمة لمنح المنزل رائحة جميلة تدوم لفترة أطول، من خلال إضافة بضع قطرات منها إلى ماء تنظيف الأرضيات، ما يساعد على تعطير المكان والتخلص من أي بقايا روائح أو فضلات طعام.



