أبرزهم الحمل.. هذه الأبراج تعتبر العيد أفضل وقت في السنة

عيد الأضحى من أكثر المناسبات التي تمنح أجواءً من البهجة والتجمعات العائلية والخروجات، ويختلف مدى استمتاع كل شخص به وفقًا لطبيعته وصفاته، إلا أن بعض الأبراج الفلكية يُنظر إليها على أنها الأكثر حماسًا وانسجامًا مع أجواء العيد.

ويأتي في مقدمة الأبراج الأكثر استمتاعًا بالعيد الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والقوس، حيث تميل شخصياتهم إلى حب الحركة والاحتفال والخروج المستمر، كما يعشقون الأجواء الاجتماعية واللمة العائلية الكبيرة.

كما يتميز مواليد برج الثور بعشقهم للطعام والضيافة، ما يجعلهم يستمتعون بشكل خاص بعزومات العيد وأجواء المائدة المليئة بالأطباق التقليدية، بينما يميل مواليد برج الميزان إلى الاستمتاع بالتجمعات العائلية والتصوير والأجواء الهادئة المبهجة.

في المقابل، يفضل مواليد بعض الأبراج الاستمتاع بالعيد بشكل أكثر هدوءًا مثل الاسترخاء أو اللقاءات المحدودة، إلا أنهم يظلون جزءًا من الأجواء الاحتفالية بطريقتهم الخاصة.

وبشكل عام، يبقى العيد مناسبة تجمع مختلف الشخصيات، حيث تختلف طرق الاستمتاع ولكن تظل الفرحة واللمة العائلية هي القاسم المشترك بين الجميع.