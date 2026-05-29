المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يحقق تميزًا علميًا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام ببرلين

أعلنت جامعة القاهرة تحقيق إنجاز علمي دولي جديد من خلال فريق مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام، بعد قبول وعرض ستة أبحاث علمية ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام لأورام الثدي «ESMO Breast Cancer 2026»، الذي عُقد بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال أورام الثدي من مختلف دول العالم.

وشملت الأبحاث المقدمة من فريق مستشفى الثدي عددًا من المحاور العلمية والإكلينيكية التي تعكس الرؤية المتكاملة للمستشفى في تطوير خدمات رعاية مريضات سرطان الثدي، وربط البحث العلمي بالممارسة الطبية وتحسين تجربة المريضات وجودة الخدمات المقدمة لهن.

وحقق الفريق إنجازًا بارزًا بحصول أحد الأبحاث المقدمة بعنوان «التثقيف الدوائي الرقمي المدمج مع جلسات استشارة الصيادلة لمريضات سرطان الثدي» على جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر ضمن مسار الرعاية الداعمة ورعاية الناجيات، وهو ما يمثل تقديرًا دوليًا للجهود العلمية والبحثية التي تقدمها جامعة القاهرة في مجالات الدعم الطبي والتثقيف الصحي وتحسين جودة الحياة للمرضى.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها جامعة القاهرة ومؤسساتها الطبية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على المنافسة بقوة في كبرى المحافل العلمية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن قبول ستة أبحاث علمية لفريق واحد في مؤتمر دولي متخصص بهذا الحجم، إلى جانب حصول أحد الأبحاث على جائزة أفضل بحث، يمثل دليلًا واضحًا على جودة الإنتاج العلمي والبحثي داخل الجامعة وربطه المباشر باحتياجات المرضى وتطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع النماذج البحثية التي تُترجم إلى تحسينات ملموسة في جودة الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم الصروح الطبية والبحثية المتخصصة في المنطقة، ويقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة العلاجية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، عن فخره بما حققه فريق مستشفى الثدي من تميز علمي خلال المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحضور العلمي المتميز يعكس التطور المستمر في الأداء البحثي والإكلينيكي داخل المعهد، ويبرز قدرة الفرق متعددة التخصصات على إنتاج أبحاث ذات قيمة علمية وعملية تسهم في تطوير الممارسة الطبية.

وأوضح عميد المعهد أن حصول أحد الأبحاث على جائزة أفضل بحث في مسار الرعاية الداعمة ورعاية الناجيات يمثل تقديرًا دوليًا مهمًا للجهود التي يبذلها المعهد في مجالات التثقيف الصحي، والدعم النفسي، والملاحة الطبية، وتحسين تجربة المريضات خلال رحلة العلاج، باعتبارها مكونات أساسية في منظومة الرعاية المتكاملة لمريضات سرطان الثدي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة وعضو الفريق البحثي، أن المشاركة في مؤتمر هذا العام جاءت استثنائية، حيث تم قبول ستة ملخصات علمية تمثل نتاج عمل جماعي ممتد شارك فيه الأطباء، والصيادلة الإكلينيكيون، وفريق التثقيف الصحي، وفريق الملاحة الطبية، والإحصائيون، والباحثون، والإداريون، إلى جانب عدد من الشركاء والمتعاونين.

وأضاف الدكتور عماد شاش أن تكريم أحد الأبحاث بجائزة أفضل بوستر علمي، إلى جانب اختياره ضمن أبرز النقاط العلمية المعروضة في ملخصات المؤتمر، يمثل رسالة مهمة تؤكد أن النماذج المطورة داخل مستشفى الثدي يمكن أن تقدم إضافة حقيقية للممارسة الإكلينيكية، خاصة في البيئات ذات الموارد المحدودة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن العمل داخل المستشفى لا يقتصر على علاج المرض فقط، بل يمتد إلى بناء رحلة متكاملة للمريضة تشمل التوعية والدعم وسهولة الوصول للخدمات وتحسين جودة التواصل والتمكين النفسي والمعرفي.

وقد توجه فريق مستشفى الثدي بخالص الشكر إلى اللجنة العلمية لمؤتمر «ESMO Breast Cancer 2026» على هذا التقدير، وإلى جميع المرضى وأسرهم، مؤكدين أن احتياجات المرضى وتجاربهم الإنسانية تظل الدافع الرئيسي لتطوير المزيد من المشروعات البحثية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمريضات سرطان الثدي.