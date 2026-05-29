منفذ مجسم غوريلا البحيرة المثير للجدل يعلن عن مشروع الزرافة الزرقاء

رغم الجدل الواسع الذي أثاره مجسم "الغوريلا الحمراء" بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة، وما انتهى إليه من قرار إزالة استجابة لموجة السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان إبراهيم عفيفي، منفذ العمل، عن عدم تراجعه ومواصلة مشروعاته الفنية من خلال التجهيز لإطلاق مجسم جديد لـ"زرافة زرقاء".

وجاء الإعلان عن "الزرافة الزرقاء" بعد أيام قليلة من قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برفع مجسم الغوريلا الحمراء من إحدى الحدائق العامة، وإعادته إلى مصنع عفيفي، إثر موجة من الانتقادات والرفض من بعض الأهالي ورواد مواقع التواصل.

وفي أول تعليق له على الأزمة، كشف إبراهيم عفيفي أنه يمتلك مصنعًا متخصصًا في تصنيع المجسمات بمسقط رأسه في أبو المطامير، مشيرًا إلى أن أعماله لا تقتصر على السوق المحلي، بل يتم تصديرها إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأوضح عفيفي أن مجسم الغوريلا يمثل شخصية "كينج كونج" الكرتونية العالمية المحببة للأطفال، مؤكدًا أنه نفذ تصاميم مماثلة لها تتواجد حاليًا في مدن عربية ومحلية كبرى مثل جدة، وأبوظبي، وقرية "مراسي" بالساحل الشمالي.

وقد أثار الإعلان عن مشروع "الزرافة الزرقاء" تفاعلًا جديدًا ومقسومًا بين رواد السوشيال ميديا، حيث رأى فريق أن الفنان يصر على فرض رؤيته الفنية بجرأة دون الالتفات للانتقادات، بينما اعتبره آخرون محاولة ذكية لاستثمار الضجة الإعلامية وتحويلها إلى قوة دافعة لتجاربه القادمة.